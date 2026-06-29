Opéra Les Vêpres Siciliennes Giuseppe Verdi (1813 1901) Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Opéra Les Vêpres Siciliennes Giuseppe Verdi (1813 1901)

Jeudi 16 juillet 2026 à partir de 19h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 32 – 32 – 195 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:00:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Karine Deshayes s’attaquera pour la première fois au rôle très difficile d’Hélène et John Osborn s’attaquera à la tessiture meurtrière d’Henri. Avec leur style raffiné et leur français limpide, Insik Choi et Michele Pertusi seront leurs dignes clés de fa.

Lundi de Pâques sanglant de 1282 l’appel aux vêpres à Palerme déclenche le soulèvement sicilien contre les envahisseurs français. La renommée de Verdi s’étant répandue à travers l’Europe, l’Opéra de Paris lui commande sa première œuvre originale en français pour l’Exposition universelle de 1855. Il en résulte Les Vêpres siciliennes , un drame historique riche en rebondissements et fruit d’une audacieuse expérimentation. Avec Daniele Rustioni et l’Opéra de Lyon, le Festival poursuit son exploration, en version concert, d’un répertoire à la croisée du bel canto et du grand opéra. Pour interpréter certains des rôles les plus exigeants jamais composés par Verdi, il a réuni une distribution de renommée internationale après ses prestations dans les rôles de Norma et Vitellia, .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 34 08 02 17

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English :

Karine Deshayes will take on the extremely challenging role of Hélène for the first time, and John Osborn will tackle Henri’s grueling vocal range. With their refined style and crystal-clear French, Insik Choi and Michele Pertusi will be their worthy counterparts.

L’événement Opéra Les Vêpres Siciliennes Giuseppe Verdi (1813 1901) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence