Festival Côté Cour Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Festival Côté Cour

Du mercredi 15 au dimanche 19 juillet 2026. Musée Granet Amphithéâtre de La Manufacture Place de l’église à Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-15

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-15

Pas moins de neuf évènements en cinq jours, dont six gratuits . À Puyricard, Aix-en-Provence et Pertuis, Côté Cour revient toujours plus créatif et convivial pour enchanter vos soirées et vos matinées.

Un concert d’ouverture, une exposition de Lutherie et des concerts pédagogiques gratuits à l’attention des enfants des centres de loisirs et enfants et adultes en situation de précarité et de handicap, des répétitions publiques commentées, puis trois soirées d’exception dans le patio du Musée Granet, où nous voyagerons des bords de la Tamise à Vienne, du baroque anglais aux Beatles, côtoierons Mozart et Fauré, Haydn, Rossini, Dowland, Britten, Holst, Poulenc, Caplet ou encore Saint-Saëns et son truculent Carnaval.



La virtuose et dynamique Camerata Côté Cour accueille cette année quinze artistes Étienne de Bénazé, Ténor, Marie Laforge, flûte, Bastien Nouri, hautbois, Lauriane Maudry, clarinette, Antoine Berquet, basson, Felix Polet, cor, Laetitia Amblard et Albane Genat, violons, Oriane Pocard-Kieny, alto, Paul-Marie Kuzma, violoncelle, Sylvain Pécot, Contrebasse, Léo Doumène, harpe, Sarah Ristorcelli, piano.



Avec la collaboration de Toko Furuta, Piano et Marie Pulleux, Percussions, Étudiantes à l’IESM.



Pour les 3 Concerts au Musée Granet, nous avons mis en place un Pass 2 concerts au choix ou 3 concerts. Les personnes munies d’un billet ou Pass Côté Cour auront accès à la visite libre de l’Exposition Paul McCartney Photographe 1963-64 Eyes of the Storm . .

Musée Granet Amphithéâtre de La Manufacture Place de l’église à Puyricard Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

No less than nine events over five days, six of them free. In Puyricard, Aix-en-Provence and Pertuis, Côté Cour returns with even more creativity and conviviality to enchant your evenings and mornings.

L’événement Festival Côté Cour Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence