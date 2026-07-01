Découverte Vignes & Vins de la cave Les Vignerons d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Découverte Vignes & Vins de la cave

Mercredi 15 juillet 2026 de 9h30 à 12h. Les Vignerons d’Aix-en-Provence 2005 Route de Berre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:30:00

fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :

2026-07-15

La Coopération Agricole Sud vous propose de découvrir la Cave Coopérative des Vignerons d’Aix en Provence et son Vignoble.

La cave historique de 1925 regroupe 30 viticulteurs passionnés et produit des vins de qualité, à prix doux, d’appellation IGP Méditerranée et AOP Coteaux d’Aix en Provence. .

Les Vignerons d’Aix-en-Provence 2005 Route de Berre Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 27 78 58 les-vignerons-de-granet@orange.fr

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English :

Coop%E9ration Agricole Sud invites you to discover the Cave Coop%E9rative des Vignerons d’Aix en Provence and its vineyard.

L’événement Découverte Vignes & Vins de la cave Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence