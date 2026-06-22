Conférence Pierre Barouh et le jazz Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

Conférence Pierre Barouh et le jazz

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 17:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Concert organisé par l’association Le Camembert

Artiste hors du commun, vendéen d’adoption, brésilien de cœur, aventurier des mots, de

l’image et du son, Pierre Barouh (1934-2016) est un promeneur .

Pendant plus de soixante ans de rencontres et de créations, au hasard de ses voyages, il a semé ses rimes et signé plus de 200 chansons (dont quelques succès internationaux) parmi lesquelles Un homme et une femme, Des ronds dans l’eau, A bicyclette, Samba Saravah.

Il a également tourné ses propres films (une vingtaine de longs métrages de fiction et de documentaires), mais aussi révélé et accompagné une foule d’artistes (Brigitte Fontaine, Jacques Higelin, Maurane, entre autres…) au sein de son label indépendant Saravah fondé en 1966.

Benjamin Barouh .

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 44 99 tourisme@vendeegrandsud.fr

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English :

Concert organized by the Le Camembert association

L’événement Conférence Pierre Barouh et le jazz Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin