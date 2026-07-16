Conférence populaire de philo augmentée « Le vol et la propriété », L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Conférence populaire de philo augmentée « Le vol et la propriété » Mercredi 23 septembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation Conseillée – Tout Public à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:00:00+02:00 – 2026-09-23T21:00:00+02:00

Armel est de retour pour un nouveau cycle de conférences populaires de philo, qu’il ouvre avec la conférence de philosophie augmentée.

“La propriété, c’est le vol” Nous connaissons tous cette phrase de Proudhon. Cette propriété que devient-elle quand on en parle avec un voleur de poules ? Armel Richard vous propose une conférence philosophique sur le vol et la propriété en présence d’un excellent accorhédoniste d’origine kalderasch. Arnaud Van Lancker est diatonicien et chromaticien et il vient de loin pour augmenter ce moment de réflexion et de plaisir.

Avec Armel Richard, Cie Ringardeluxe

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

Remue méninges ! Philosophons…