Conférence populaire de philo : la séduction, L’Atelier Media, Carvin
vendredi 25 septembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Conférence populaire de philo : la séduction Vendredi 25 septembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-25T19:00:00+02:00 – 2026-09-25T21:00:00+02:00
Ce qui séduit les uns ne séduit pas les autres, mais le principe est toujours le même : nous nous détournons de la voie que nous avions pourtant bien fixé.
La séduction peut-elle se concevoir comme un détournement du réel, en tout cas, de ce que nous avions élaboré comme notre réel ?
Etre séduit serait donc être influencé et détourné de son chemin. Il existe néanmoins une joie de séduire et d’être séduit qui témoigne de notre humanité.
Avec la séduction peut-on découvrir les secrets de l’être.
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
La séduction, c’est ce petit GPS farceur qui nous fait quitter la route… mais avec le sourire.
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