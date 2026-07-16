Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale Vendredi 27 novembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public à partir de 16 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

« Indignez-vous ! » nous exhortait cet écrivain diplomate et résistant en

2010. Revenons ensemble sur les raisons de cette nécessaire indignation en

parcourant la vie et l’œuvre de ce militant politique qui a connu la guerre

et le conseil national de la résistance. Profitons-en pour parler de la création de la sécurité sociale et de son très

mythique « trou » ; Sommes-nous encore solidaires ?

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

S’indigner, c’est rallumer la flamme du collectif : un petit « non » qui peut tout changer.