Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale, L’Atelier Media, Carvin
vendredi 27 novembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale Vendredi 27 novembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Tout Public à partir de 16 ans – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
« Indignez-vous ! » nous exhortait cet écrivain diplomate et résistant en
2010. Revenons ensemble sur les raisons de cette nécessaire indignation en
parcourant la vie et l’œuvre de ce militant politique qui a connu la guerre
et le conseil national de la résistance. Profitons-en pour parler de la création de la sécurité sociale et de son très
mythique « trou » ; Sommes-nous encore solidaires ?
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
S’indigner, c’est rallumer la flamme du collectif : un petit « non » qui peut tout changer.
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