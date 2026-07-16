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Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale, L’Atelier Media, Carvin

vendredi 27 novembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Tout Public à partir de 16 ans - Réservation conseillée

Conférence populaire de philo : Stéphane Hessel et la sociale Vendredi 27 novembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Tout Public à partir de 16 ans – Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00
Fin : 2026-11-27T19:00:00+01:00 – 2026-11-27T21:00:00+01:00

« Indignez-vous ! » nous exhortait cet écrivain diplomate et résistant en
2010. Revenons ensemble sur les raisons de cette nécessaire indignation en
parcourant la vie et l’œuvre de ce militant politique qui a connu la guerre
et le conseil national de la résistance. Profitons-en pour parler de la création de la sécurité sociale et de son très
mythique « trou » ; Sommes-nous encore solidaires ?

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
S’indigner, c’est rallumer la flamme du collectif : un petit « non » qui peut tout changer.

À voir aussi à Carvin (Pas-de-Calais)