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Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales, L’Atelier Media, Carvin

mercredi 14 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin

Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
L'Atelier Media
Adresse
Place de la Gare, Carvin
Ville
62220 Carvin
Département
Pas-de-Calais
Tarif
Gratuit - Réservation conseillée - Tout public à partir de 16 ans

Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales Mercredi 14 octobre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

L’écologie est plus que jamais une préoccupation de notre modernité et nombreux sont les essayistes qui se penchent sur le sujet aujourd’hui. Mais peut-on discourir ou se livrer à des actions politiques sans se poser la question des différences sociales et de leurs implications dans les déterminations de chacun dans cette lutte nécessaire.
A travers deux sociologues français : Pierre Bourdieu et Bruno Latour nous verrons deux manières différentes d’envisager ce combat plus que jamais actuel.

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermedicarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
L’écologie, c’est un peu comme un débat Bourdieu‑Latour : tout le monde veut sauver la planète, mais pas forcément depuis le même trottoir.

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