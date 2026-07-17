Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales, L’Atelier Media, Carvin

Informations pratiques

Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales Mercredi 14 octobre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais

Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00

L’écologie est plus que jamais une préoccupation de notre modernité et nombreux sont les essayistes qui se penchent sur le sujet aujourd’hui. Mais peut-on discourir ou se livrer à des actions politiques sans se poser la question des différences sociales et de leurs implications dans les déterminations de chacun dans cette lutte nécessaire.

A travers deux sociologues français : Pierre Bourdieu et Bruno Latour nous verrons deux manières différentes d’envisager ce combat plus que jamais actuel.

L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermedicarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00

mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

jeudi Fermé

vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00

samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00

dimanche Fermé

L’écologie, c’est un peu comme un débat Bourdieu‑Latour : tout le monde veut sauver la planète, mais pas forcément depuis le même trottoir.