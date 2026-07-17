Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 14 octobre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Conférence populaire philo : écologie politique et considérations sociales Mercredi 14 octobre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – Réservation conseillée – Tout public à partir de 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T19:00:00+02:00 – 2026-10-14T21:00:00+02:00
L’écologie est plus que jamais une préoccupation de notre modernité et nombreux sont les essayistes qui se penchent sur le sujet aujourd’hui. Mais peut-on discourir ou se livrer à des actions politiques sans se poser la question des différences sociales et de leurs implications dans les déterminations de chacun dans cette lutte nécessaire.
A travers deux sociologues français : Pierre Bourdieu et Bruno Latour nous verrons deux manières différentes d’envisager ce combat plus que jamais actuel.
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermedicarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
L’écologie, c’est un peu comme un débat Bourdieu‑Latour : tout le monde veut sauver la planète, mais pas forcément depuis le même trottoir.
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