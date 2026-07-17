Conférence populaire philo : Michel Serres, Tintin, Milou et la castafiore, L’Atelier Media, Carvin
mercredi 16 décembre 2026 · L'Atelier Media · Carvin
Informations pratiques
Conférence populaire philo : Michel Serres, Tintin, Milou et la castafiore Mercredi 16 décembre, 19h00 L’Atelier Media Pas-de-Calais
Gratuit – tout public à partir de 16 ans – Réservation conseillée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T19:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T19:00:00+01:00 – 2026-12-16T21:00:00+01:00
L’album « Les bijoux de la Castafiore » sera l’occasion de vous parler du philosophe français qui s’est penché sur cette œuvre de Hergé.
A travers les péripéties de Tintin, Milou, du capitaine Haddock et de la diva, nous tâcherons de parcourir la pensée de Michel Serres et ses explications parfois inattendues de la célèbre bande dessinées.
Munissez vous de l’album si vous le possédez. Si nécessaire, sortez le du grenier…
L’Atelier Media Place de la Gare, Carvin Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 21 74 74 30 https://www.mediatheques-rcm.fr/ https://www.facebook.com/ateliermediacarvin [{« type »: « phone », « value »: « 0321747430 »}, {« type »: « email », « value »: « mediaresa@carvin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ateliermediacarvin/ »}] Médiathèque L’Atelier Media lundi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mardi 09:30–12:30, 14:00–18:00
mercredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 09:30–12:30, 14:00–18:00
samedi 09:30–12:30, 14:00–18:00
dimanche Fermé
Avec Tintin et Michel Serres, même un simple bijou peut déclencher une avalanche d’idées… et de poussière de grenier.
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