Conférence Quand la peinture nous transforme Auditorium du CIM Bar-le-Duc

Conférence Quand la peinture nous transforme
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc Meuse
Début : Mercredi Mercredi 2026-03-18 18:30:00
Par Quentin Fleurot, adjoint au chef de projet Ville d’art et d’histoire de Metz et conférencier.
On sait qu’une peinture peut choquer, émouvoir ou bouleverser. Son pouvoir va toutefois bien au-delà. Elle peut transformer un être, changer des destins ou renverser nos paradigmes.
Cette conférence s’articulera autour de récits (d’artistes, d’écrivains, de critiques d’art ou de comédiens) qui témoignent d’une telle transformation déterminante au contact d’un tableau.
Réservation recommandée.
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr
English :
By Quentin Fleurot, assistant project manager for Metz?s Ville d?art et d?histoire and lecturer.
We know that a painting can shock, move or upset. But its power goes far beyond that. It can transform a person, change destinies or overturn our paradigms.
This lecture will focus on stories (from artists, writers, art critics and actors) that bear witness to such a ?decisive? transformation through contact with a painting.
Reservations recommended.
German :
Von Quentin Fleurot, stellvertretender Projektleiter der Ville d’art et d’histoire de Metz und Conferencier.
Es ist bekannt, dass ein Gemälde schockieren, bewegen oder aufwühlen kann. Seine Macht geht jedoch weit darüber hinaus. Es kann ein Wesen verwandeln, Schicksale ändern oder unsere Paradigmen umkehren.
In diesem Vortrag geht es um Geschichten von Künstlern, Schriftstellern, Kunstkritikern und Schauspielern, die von einer solchen entscheidenden Veränderung durch ein Gemälde berichten.
Reservierung empfohlen.
Italiano :
Di Quentin Fleurot, vice responsabile del progetto Città d’Arte e Storia di Metz e docente.
Sappiamo che un quadro può scioccare, commuovere o turbare. Ma il suo potere va ben oltre. Può trasformare una persona, cambiare i destini o rovesciare i nostri paradigmi.
Questo intervento si baserà su storie (di artisti, scrittori, critici d’arte e attori) che testimoniano una trasformazione così decisiva quando entrano in contatto con un quadro.
È consigliata la prenotazione.
Espanol :
Por Quentin Fleurot, director adjunto de proyectos de la Ciudad de Arte e Historia de Metz y conferenciante.
Sabemos que un cuadro puede conmocionar, emocionar o perturbar. Pero su poder va mucho más allá. Puede transformar a una persona, cambiar destinos o trastocar nuestros paradigmas.
Esta charla se basará en relatos (de artistas, escritores, críticos de arte y actores) que dan testimonio de esa transformación decisiva al entrar en contacto con un cuadro.
Se recomienda reservar.
