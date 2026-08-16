Conférence Quand les Pyrénées tremblent Maison de la Montagne Argelès-Gazost
vendredi 11 septembre 2026 · Maison de la Montagne · Argelès-Gazost
Informations pratiques
Argelès-Gazost
Conférence Quand les Pyrénées tremblent
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Les Pyrénées sont l’une des zones sismiques les plus actives de France métropolitaine — pourtant, le risque sismique reste souvent méconnu. Qu’est-ce qu’un séisme, et pourquoi ce massif en est-il le théâtre ? Comment les scientifiques étudient-ils cette science de l’invisible, capable de faire vibrer toute une région en quelques secondes ? Et comment s’en protéger concrètement ?
Guy Sénéchal, sismologue, viendra décrypter le risque sismique pyrénéen ses origines géologiques, les outils de surveillance, et les bonnes pratiques pour mieux anticiper cet aléa naturel.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
The Pyrenees are one of the most seismically active regions in metropolitan France—yet the seismic risk often remains little known. What is an earthquake, and why is this mountain range prone to them? How do scientists study this science of the invisible, capable of shaking an entire region in a matter of seconds? And how can we protect ourselves in practical terms?
Guy Sénéchal, a seismologist, will shed light on the seismic risk in the Pyrenees: its geological origins, monitoring tools, and best practices for better anticipating this natural hazard.
L’événement Conférence Quand les Pyrénées tremblent Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-08-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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