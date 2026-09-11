Conférence : Réinventer l’objet, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Conférence : Réinventer l’objet Samedi 19 septembre, 17h00 Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 60 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

La conférence

L’Hôtel Drouot est le temple de l’économie circulaire. En écho à la thématique du weekend, « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », l’association Hauts Reliefs et Drouot invitent Jean-Baptiste Berthezène et Félix Demargne, designers de l’agence Cheeri Paris, et Morgane Thelliez, commissaire-priseur associé de la Maison de ventes Nouvelle Étude, à explorer les façons de préserver le patrimoine culturel pour les générations à venir, grâce à des actions novatrices et durables.

Lors de cette conversation croisée, modérée par Pauline Deschamps, fondatrice de l’association, les intervenants inviteront à se réapproprier le mobilier des XVIIIe et XIXe siècles, interrogeant les inspirations et savoir-faire pour le rendre à nouveau désirable, tout en préservant son âme…

Intervenants : Morgane Thelliez, commissaire-priseur associée, Maison de ventes Nouvelle Étude

Jean-Baptiste Berthezène et Félix Demargne, designers de l’agence Cheeri Paris

Modération : Pauline Deschamps, fondatrice de Hauts Reliefs

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1994016461915?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Conférence « Raviver, résister, réimaginer un patrimoine, Le mobilier ancien face à ses défis »

© Agence Cheeri Paris