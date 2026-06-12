Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré
Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré samedi 26 septembre 2026.
Saint-Céré
Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré
avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Série de conférences sur l'archéologie et présentation des travaux de la cellule départementale d'archéologie
Dimanche visite de sites
Série de conférences sur l'archéologie et présentation des travaux de la cellule départementale d'archéologie
Dimanche visite de sites. Plus de renseignements sur le site internet des Amis du Pays de Saint-Céré
Tout public
Verre de l'amitié offert
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avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66
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English :
Series of lectures on archaeology and presentation of the work of the departmental archaeology unit
Sunday: site visits
L’événement Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne
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