Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré avenue Pierre et Andrée Delbos Saint-Céré samedi 26 septembre 2026.

Saint-Céré

Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré

avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Série de conférences sur l'archéologie et présentation des travaux de la cellule départementale d'archéologie

Dimanche visite de sites

Série de conférences sur l'archéologie et présentation des travaux de la cellule départementale d'archéologie

Dimanche visite de sites. Plus de renseignements sur le site internet des Amis du Pays de Saint-Céré

Tout public

Verre de l'amitié offert

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avenue Pierre et Andrée Delbos Auditorium Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 83 89 02 66

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English :

Series of lectures on archaeology and presentation of the work of the departmental archaeology unit

Sunday: site visits

L’événement Conférence rencontres archéologiques de Saint-Céré Saint-Céré a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Vallée de la Dordogne