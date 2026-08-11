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AGENDA · Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Rencontres autour des Poumons Vandœuvre-lès-Nancy

samedi 19 septembre 2026 · Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
54100 Vandœuvre-lès-Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Rencontres autour des Poumons

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 13:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vous êtes concerné(e) par un cancer du poumon ou accompagnez un proche dans son parcours de soins ? Les équipes d’oncologie thoracique du CHRU de Nancy vous donnent rendez-vous pour une matinée de rencontres, de tables rondes et d’échanges avec les professionnels de santé.Adultes
0  .

Vandœuvre-lès-Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 85 85 

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English :

Are you living with lung cancer or supporting a loved one through their treatment journey?A0The thoracic oncology teams at the Nancy University Hospital invite you to a morning of meetings, roundtable discussions, and conversations with healthcare professionals.

L’événement Conférence Rencontres autour des Poumons Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY

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