Conférence : Retour sur l’histoire de la Petite ceinture par l’AHAV, Carré de Baudouin, Paris

Informations pratiques

Conférence : Retour sur l’histoire de la Petite ceinture par l’AHAV Samedi 19 septembre, 15h30 Carré de Baudouin Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

La Petite Ceinture ferroviaire continue de susciter projets et interrogations : renaissance du transport de voyageurs, urbanisme, valorisation en espace de détente et refuge pour une faune et une flore renaissantes. Cette conférence, proposée par l’Association d’Histoire et d’Archéologie du Vingtième arrondissement (AHAV), en retrace l’histoire pour mieux en éclairer les enjeux actuels.

De sa construction sous le Second Empire à son apogée lors de l’Exposition universelle de 1900, puis son déclin marqué par la disparition des trains de voyageurs en 1934 et la relève des autobus, jusqu’au retour en force du rail avec le tramway : cette rétrospective retracera les grandes étapes de la Petite Ceinture.

Un focus particulier sera consacré au 20e arrondissement, bien desservi en son temps, à travers ses gares disparues et son patrimoine toujours visible.

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/conference-retour-sur-lhistoire-de-la-petite-ceinture/

Carré de Baudouin 121 Rue de Ménilmontant, 75020 Paris, France Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France 0158535540 https://www.pavilloncarredebaudouin.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/conference-retour-sur-lhistoire-de-la-petite-ceinture/ »}] [{« link »: « https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/conference-retour-sur-lhistoire-de-la-petite-ceinture/ »}] Le Carré de Baudouin accueille des salles d’exposition d’une surface totale de 410 m² ainsi qu’un auditorium. Inscrit au titre des monuments historiques, le Carré de Baudouin est un édifice datant du XVIIIe siècle. Il a été successivement, un lieu de villégiature, un orphelinat, un centre médico-social, un foyer de jeunes travailleurs et aujourd’hui un espace culturel.

La Petite Ceinture ferroviaire continue de susciter projets et interrogations : renaissance du transport de voyageurs, urbanisme, valorisation en espace de détente et refuge pour une faune et une par…

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