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Conférence Roi René Encagnane Aix-en-Provence

Conférence Roi René Encagnane Aix-en-Provence samedi 30 mai 2026.

Lieu : Encagnane

Adresse : 27 Avenue De Tübingen

Ville : 13090 Aix-en-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 01:00:00

Tarif :

Aix-en-Provence

Conférence Roi René

Samedi 30 mai 2026 de 1h à 0h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 01:00:00
fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Anastasia Chopplet et ses lectrices parcourront l’œuvre littéraire du Roi René, figure emblématique de la Provence au XVe siècle.
Le Bon Roi René marque encore aujourd’hui l’histoire d’Aix-en-Provence, ville dont il fit l’un des cœurs culturels de son royaume. Protecteur des arts et des lettres, amoureux des paysages et des traditions provençales, René d’Anjou a laissé derrière lui une mémoire chaleureuse, faite de fêtes, de couleurs et d’humanisme.

La conférence se tiendra autour de l’écrit Le Mortifiement de Vaine Plaisance, ou la Mise à mort du vain plaisir , un traité de dévotion rédigé en 1455. Destiné aux simples laïcs, sous la forme d’une fiction allégorique originale. L’œuvre raconte comment l’Âme pieuse se plaint à deux allégories personnifiées, Crainte de Dieu et Parfaite Contrition, du plaisir illusoire qui la tourmente sans cesse.   .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 

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English :

Anastasia Chopplet and her readers will explore the literary work of King René, the emblematic figure of 15th-century Provence.

L’événement Conférence Roi René Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence

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