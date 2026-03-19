Conférence / Rose Bertin, couturière de la reine Médiathèque Edmond Rostand Paris

Dans son livre, Audrey Millet retrace le destin de Rose Bertin (1747‑1813), née à Abbeville, modiste de Marie‑Antoinette, souvent surnommée « ministre des Modes » et considérée comme ayant inventé la haute couture en transformant l’artisanat vestimentaire en art et en instrument de pouvoir.

A l’occasion de la sortie de « La couturière de Marie-Antoinette. Rose Bertin, l’invention de la haute couture », parue aux éditions Tallandier le 23 octobre 2025, dans la collection « Libre à Elles », la médiathèque Edmond Rostand invite l’autrice Audrey Millet pour une conférence.

Le samedi 06 juin 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T15:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Médiathèque Edmond Rostand 11 rue Nicolas Chuquet 75017 Paris

+33144880717 mediatheque.edmond-rostand@paris.fr http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand http://www.facebook.com/mediatheque.edmond.rostand



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