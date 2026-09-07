Conférence : Saint-Taurin, restaurer, rebâtir, l’exemple de Notre-Dame de Paris, Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie, Évreux

Informations pratiques

Conférence : Saint-Taurin, restaurer, rebâtir, l’exemple de Notre-Dame de Paris Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie Eure

Durée 1h30, dès 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les métiers et principes architecturaux intervenant sur le chantier de l’église Saint-Taurin d’Évreux, à travers l’exemple de l’impressionnant chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie 10 Rue Jean Bart, 27000 Évreux, France Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 0232386262 https://mediatheques.evreux.fr La Micro-Folie d’Évreux, située dans la médiathèque de Nétreville, est une plateforme culturelle portée par La Villette Paris. Elle s’articule autour d’un musée numérique , un FabLab et un espace de réalité virtuelle. Nos deux médiateurs vous accueillent sur rendez-vous dans cet espace accessible et chaleureux ! Retrouvez tous leurs ateliers et activités dans le programme. Bus : Lignes T7, T2, T8 – Arrêt Peupliers.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les métiers et principes architecturaux intervenant sur le chantier de l’église Saint-Taurin d’Évreux, à travers l’exemple de chantier…

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