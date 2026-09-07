Conférence : Saint-Taurin, restaurer, rebâtir, l’exemple de Notre-Dame de Paris, Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie, Évreux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie · Évreux
Informations pratiques
Conférence : Saint-Taurin, restaurer, rebâtir, l’exemple de Notre-Dame de Paris Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00 Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie Eure
Durée 1h30, dès 7 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les métiers et principes architecturaux intervenant sur le chantier de l’église Saint-Taurin d’Évreux, à travers l’exemple de l’impressionnant chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Médiathèque de Nétreville et Micro-Folie 10 Rue Jean Bart, 27000 Évreux, France Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie 0232386262 https://mediatheques.evreux.fr La Micro-Folie d’Évreux, située dans la médiathèque de Nétreville, est une plateforme culturelle portée par La Villette Paris. Elle s’articule autour d’un musée numérique , un FabLab et un espace de réalité virtuelle. Nos deux médiateurs vous accueillent sur rendez-vous dans cet espace accessible et chaleureux ! Retrouvez tous leurs ateliers et activités dans le programme. Bus : Lignes T7, T2, T8 – Arrêt Peupliers.
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les métiers et principes architecturaux intervenant sur le chantier de l’église Saint-Taurin d’Évreux, à travers l’exemple de chantier…
© Ministère de la Culture – Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 France
À voir aussi à Evreux (Eure)
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux 18 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux 19 septembre 2026