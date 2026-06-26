Sauzé-entre-Bois

Conférence

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 16:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

VISITE HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE

SAUZÉ-ENTRE-BOIS VUE DU CIEL, DE L’AR-

CHÉOLOGIE À GÉOPORTAIL

La conférence de Jean-Luc Audé

propose une découverte originale de

Sauzé-entre-Bois à partir de vues

aériennes. En croisant archéologie et

observation du paysage, elle révèle

des vestiges discrets ancienne villa,

chemins oubliés, voies romaines ou

encore structures circulaires. Une

autre façon de lire l’histoire locale

depuis le ciel.douce et conviviale.

Un joli moment de complicité à vivre en famille, pour

découvrir les livres autrement et partager le plaisir des

mots et des sons. .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61 mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Conférence

L’événement Conférence Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois