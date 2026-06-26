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Conférence Sauzé-entre-Bois

Conférence Sauzé-entre-Bois samedi 26 septembre 2026.

Adresse
Médiathèque La Fabrik
Ville
79190 Sauzé-Vaussais
Département
Deux-Sèvres
Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Tarif
Gratuit

Sauzé-entre-Bois

Conférence

Médiathèque La Fabrik Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 16:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

VISITE HISTORIQUE DE LA COMMUNE DE
SAUZÉ-ENTRE-BOIS VUE DU CIEL, DE L’AR-
CHÉOLOGIE À GÉOPORTAIL
La conférence de Jean-Luc Audé
propose une découverte originale de
Sauzé-entre-Bois à partir de vues
aériennes. En croisant archéologie et
observation du paysage, elle révèle
des vestiges discrets ancienne villa,
chemins oubliés, voies romaines ou
encore structures circulaires. Une
autre façon de lire l’histoire locale
depuis le ciel.douce et conviviale.
Un joli moment de complicité à vivre en famille, pour
découvrir les livres autrement et partager le plaisir des
mots et des sons.   .

Médiathèque La Fabrik Sauzé-entre-Bois 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 56 61  mediatheque@sauze-entre-bois.fr

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English : Conférence

L’événement Conférence Sauzé-entre-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pays Mellois

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