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Conférence « Sceaux et Palloy, démolisseur de la Bastille et créateur du mythe », Ancienne mairie de Sceaux, Sceaux

samedi 17 octobre 2026 · Ancienne mairie de Sceaux · Sceaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Ancienne mairie de Sceaux
Adresse
68 rue Houdan 92330 Sceaux
Ville
92330 Sceaux
Département
Hauts-de-Seine

Conférence « Sceaux et Palloy, démolisseur de la Bastille et créateur du mythe » Samedi 17 octobre, 15h00 Ancienne mairie de Sceaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Conférence sur Pierre-François Palloy
Par Héloïse Bocher, agrégée d’Histoire, autrice de « Démolir la Bastille. L’édification d’un lieu de mémoire »
Cette conférence est l’occasion de redécouvrir un Scéen haut en couleur, Pierre-François Palloy (1755-1835), dit « Le Patriote ». Cet audacieux entrepreneur de travaux publics fut célèbre en son temps pour avoir pris l’initiative, dès le soir du 14 juillet 1789, de démolir la Bastille et d’en distribuer des souvenirs à travers tout le pays, érigeant ainsi une forteresse quasi vide en mythe et sa prise en événement fondateur du roman national.
Le samedi 17 octobre
Horaire : 15h
Adresse : Ancienne mairie de Sceaux, 68 rue Houdan, 92330

Ancienne mairie de Sceaux 68 rue Houdan 92330 Sceaux Sceaux 92330 Hauts-de-Seine Île-de-France
Conférence sur Pierre-François Palloy

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