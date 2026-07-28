Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Conférence Septembre Rouge Après-Midi de Sensibilisation aux Cancers Hématologiques

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 13:00:00

fin : 2026-09-24 16:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Cancers du sang Septembre Rouge au CHRU de Nancy À l’occasion de Septembre Rouge, mois dédié aux cancers hématologiques, le CHRU de Nancy organise un après-midi de sensibilisation .Tout public

0 .

Vandœuvre-lès-Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 18 43

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English :

Blood Cancers: Red September at the Nancy University Hospital%A0%C0 As part of Red September, a month dedicated to hematological cancers, the Nancy University Hospital is organizing an afternoon event to raise awareness.

L’événement Conférence Septembre Rouge Après-Midi de Sensibilisation aux Cancers Hématologiques Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY