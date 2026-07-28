Conférence Septembre Rouge Après-Midi de Sensibilisation aux Cancers Hématologiques Vandœuvre-lès-Nancy
jeudi 24 septembre 2026 · Vandœuvre-lès-Nancy
Informations pratiques
Vandœuvre-lès-Nancy
Conférence Septembre Rouge Après-Midi de Sensibilisation aux Cancers Hématologiques
Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-09-24 13:00:00
fin : 2026-09-24 16:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Cancers du sang Septembre Rouge au CHRU de Nancy À l’occasion de Septembre Rouge, mois dédié aux cancers hématologiques, le CHRU de Nancy organise un après-midi de sensibilisation .Tout public
0 .
Vandœuvre-lès-Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 18 43
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English :
Blood Cancers: Red September at the Nancy University Hospital%A0%C0 As part of Red September, a month dedicated to hematological cancers, the Nancy University Hospital is organizing an afternoon event to raise awareness.
L’événement Conférence Septembre Rouge Après-Midi de Sensibilisation aux Cancers Hématologiques Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-07-28 par DESTINATION NANCY
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