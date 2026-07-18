Conférence « SNCF et cinéma », Le Wagon, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · Le Wagon · Saint-Denis
Informations pratiques
Conférence « SNCF et cinéma » Samedi 19 septembre, 14h00 Le Wagon Seine-Saint-Denis
Adultes : 1 euro ; jeunes moins de 25 ans : gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Conférence assurée par Jérémie Coste, chargé de projets Cinéma et tournages SNCF.
Le Wagon 15 bis avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0784401997 https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.facebook.com/LesDionysiaques [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-dionysiaques »}] 1ère voiture-restaurant (1966) du Capitole, 1er train à grande vitesse français. Label « Patrimoine d’intérêt régional ». Restaurant d’insertion de la Protection judiciaire de la jeunesse de 1992 à 2008. Racheté en 2021 par l’association « Les Dionysiaques » qui organise des évènements culturels avant une réhabilitation en café-restaurant culturel. Métro 13 Basilique ou Université
Conférence par Jérémie Coste, chargé de projets Cinéma et tournages SNCF
©Sébastien Mestre
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