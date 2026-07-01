Conférence sur Bernard Lazare, Archives départementales du Gard, Nîmes

Informations pratiques

Conférence sur Bernard Lazare Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales du Gard Gard

Gratuit. Limité à 150 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Assistez à une conférence consacrée à Bernard Lazare, intellectuel, journaliste et écrivain, considéré comme l’un des premiers défenseurs du capitaine Dreyfus.

Animée par Philippe Oriol, historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare, cette rencontre permettra de découvrir le parcours, les engagements et le rôle déterminant de cette personnalité dans l’histoire de l’Affaire Dreyfus et du combat pour la justice.

Une conférence passionnante pour mieux comprendre l’itinéraire d’un homme dont l’action a profondément marqué la vie intellectuelle et politique de son époque.

Archives départementales du Gard 365 Rue du Forez, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Marronniers Gard Occitanie 0466050510 http://archives.gard.fr Parking pour les visiteurs gratuit.

Bernard Lazare : conférence par Philippe Oriol, historien, directeur scientifique de la Maison Zola – Musée Dreyfus et biographe de Bernard Lazare.

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