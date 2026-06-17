Conférence sur la restauration aux archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains samedi 19 septembre 2026.

Digne-les-Bains

Conférence sur la restauration aux archives départementales

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Conférence sur la restauration par Amandine Verdant, restauratrice, relieuse.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Conference on restoration in the departemental archives

A conference on restoration by Amandine Verdant, restorer and book-binder.

Takes place within the 2026 European Heritage Days.

L’événement Conférence sur la restauration aux archives départementales Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains