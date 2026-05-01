Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin Salle de spectacle Magnac-Laval
Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin Salle de spectacle Magnac-Laval vendredi 22 mai 2026.
Magnac-Laval
Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin
Salle de spectacle 15 Place de la République Magnac-Laval Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 19:30:00
Date(s) :
2026-05-22
Venez découvrir tous les détails du projet de restauration de l’église Saint-Maximin de Magnac-Laval. .
Salle de spectacle 15 Place de la République Magnac-Laval 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 00 64 79
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English : Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin
L’événement Conférence sur la restauration de l’Eglise St Maximin Magnac-Laval a été mis à jour le 2026-04-21 par Terres de Limousin
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