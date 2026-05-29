Gourdon

Conférence sur l’Art Brut à Gourdon

4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 15:00:00

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-14

Geneviève Furnemont vous emmène (re)découvrir la notion d'Art Brut, née de l'intuition de Jean Dubuffet valorisant les créations spontanées des marginaux, autodidactes et "fous"

Geneviève Furnemont vous emmène (re)découvrir la notion d'Art Brut, née de l'intuition de Jean Dubuffet valorisant les créations spontanées des marginaux, autodidactes et "fous"

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4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie

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English :

Geneviève Furnemont takes you on a (re)discovery of the notion of Art Brut, born of Jean Dubuffet's intuition valuing the spontaneous creations of the marginalized, self-taught and "mad"

L’événement Conférence sur l’Art Brut à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon