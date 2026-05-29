Conférence sur l’Art Brut à Gourdon Gourdon
Conférence sur l’Art Brut à Gourdon Gourdon samedi 14 novembre 2026.
Gourdon
Conférence sur l’Art Brut à Gourdon
4 Boulevard des Martyrs Gourdon Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 15:00:00
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Geneviève Furnemont vous emmène (re)découvrir la notion d'Art Brut, née de l'intuition de Jean Dubuffet valorisant les créations spontanées des marginaux, autodidactes et "fous"
Geneviève Furnemont vous emmène (re)découvrir la notion d'Art Brut, née de l'intuition de Jean Dubuffet valorisant les créations spontanées des marginaux, autodidactes et "fous"
.
4 Boulevard des Martyrs Gourdon 46300 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Geneviève Furnemont takes you on a (re)discovery of the notion of Art Brut, born of Jean Dubuffet's intuition valuing the spontaneous creations of the marginalized, self-taught and "mad"
L’événement Conférence sur l’Art Brut à Gourdon Gourdon a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Gourdon
À voir aussi à Gourdon (Lot)
- Conférence Templiers, Hospitaliers l’héritage révélé Gourdon 12 juin 2026
- Lectures et Contes »La vache tachetée et autres contes cruels » Place Poujade Gourdon 12 juin 2026
- Concert GuyWill quartet à Gourdon Gourdon 12 juin 2026
- Finale du Concours de saut d’obstacle au centre équestre de Gourdon Gourdon 14 juin 2026
- 80 ans du Secours Catholique à Gourdon sous les arcades Gourdon 14 juin 2026