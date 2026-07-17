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Conférence sur le Blanc de Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon

samedi 19 septembre 2026 · Le Potager du Dauphin · Meudon

Conférence sur le Blanc de Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Potager du Dauphin
Adresse
15 rue Porto-riche 92190 Meudon
Ville
92190 Meudon
Département
Hauts-de-Seine

Conférence sur le Blanc de Meudon Samedi 19 septembre, 15h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Après avoir consacré de nombreuses années à la fresque à la chaux, Lillia Baudo poursuit aujourd’hui ses recherches autour du Blanc de Meudon. Sans prétendre retracer toute son histoire, elle en propose une lecture d’artisan d’art : celle d’une matière qu’elle expérimente quotidiennement dans son atelier.
À travers son parcours, ses essais et ses recettes, cette conférence montre comment le Blanc de Meudon peut aujourd’hui renouveler le décor à la chaux. Matière légère, lumineuse et naturelle, il ouvre de nouvelles possibilités en peinture, patine, bas-relief et sculpture, tout en répondant aux attentes de l’architecture contemporaine.
Illustrée par des réalisations, des démonstrations et des échantillons, cette rencontre est une invitation à découvrir le Blanc de Meudon comme un matériau de création, de transmission et d’innovation.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.
Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.
Conférence

©lilliabaudo

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