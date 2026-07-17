Conférence sur le Blanc de Meudon, Le Potager du Dauphin, Meudon

Informations pratiques

Conférence sur le Blanc de Meudon Samedi 19 septembre, 15h00 Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Après avoir consacré de nombreuses années à la fresque à la chaux, Lillia Baudo poursuit aujourd’hui ses recherches autour du Blanc de Meudon. Sans prétendre retracer toute son histoire, elle en propose une lecture d’artisan d’art : celle d’une matière qu’elle expérimente quotidiennement dans son atelier.

À travers son parcours, ses essais et ses recettes, cette conférence montre comment le Blanc de Meudon peut aujourd’hui renouveler le décor à la chaux. Matière légère, lumineuse et naturelle, il ouvre de nouvelles possibilités en peinture, patine, bas-relief et sculpture, tout en répondant aux attentes de l’architecture contemporaine.

Illustrée par des réalisations, des démonstrations et des échantillons, cette rencontre est une invitation à découvrir le Blanc de Meudon comme un matériau de création, de transmission et d’innovation.

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

Conférence

©lilliabaudo