Conférence sur le château de Méréville, par l’architecte en chef des Monuments historiques Antoine Madelénat, Domaine de Méréville, Le Mérévillois

Informations pratiques

Conférence sur le château de Méréville, par l’architecte en chef des Monuments historiques Antoine Madelénat Dimanche 20 septembre, 11h30 Domaine de Méréville Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Venez poser toutes vos questions à l’architecte en chef des Monuments historiques qui suit les restaurations du domaine de Méréville depuis plus de 20 ans. Recherche documentaire, parti pris de restauration, travaux de sécurisation, actualité des chantiers… il retracera toutes les investigations, décisions et actions qui ont permis de sauver la principale fabrique du jardin, qui se trouvait dans un état sanitaire inquiétant.

Domaine de Méréville 8 rue Voltaire, 91660 Le Mérévillois, France Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France 0161957276 http://www.essonne.fr A partir d’une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l’époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l’anglaise d’Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l’intérieur du château, l’essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu’une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d’acajou, cheminées… N20 sortie Méréville

Conférence « Le château de Méréville » par Antoine Madelénat, architecte en chef des Monuments historiques

© A. Harnichard