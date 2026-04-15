Conférence sur le voyage à Vélo à Pallice Palace, Pallice Palace, La Rochelle

Conférence sur le voyage à Vélo à Pallice Palace Mardi 19 mai, 19h00 Pallice Palace Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-19T19:00:00+02:00 – 2026-05-19T20:30:00+02:00

Le mardi 19 Mai, Pallice Palace vous ouvre ses portes à l’occasion de Mai à Vélo !

Venez voyager avec Vélopoldine qui vous livrera ses meilleurs conseils pour ceux qui veulent vivre l’aventure à vélo. Une conférence inédite dans le cadre magnifique de Pallice Palace

Lieu: Pallice Palace

Horaires: Le 19 mai, de 19h à 20h30.

Inscription obligatoire à evenement@pallice-palace.fr

Pallice Palace 162 ter, Bd Emile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « evenement@pallice-palace.fr »}] [{« link »: « mailto:evenement@pallice-palace.fr »}]

Pallice Palace ouvre ses portes pour la conférence sur le voyage à vélo de Vélopoldine, venez nombreux !