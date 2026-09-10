Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq

Informations pratiques

Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq Samedi 19 septembre, 18h00 Pontcirq Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

À travers cette conférence, découvrez l’histoire de l’église Saint-Pierre, de ses origines à nos jours. Son évolution architecturale, les transformations qu’elle a connues au fil des siècles et son rôle dans la vie de la commune seront présentés pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine et les enjeux de sa préservation.

Pontcirq 530 route du Bourg, 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie Pas de transport en commun. Parking à l’entrée de Pontcirq.

Conference: Eglise Saint Pierre, de jadis à nos jours .