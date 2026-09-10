Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq
samedi 19 septembre 2026 · Pontcirq
Informations pratiques
Conférence sur l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq Samedi 19 septembre, 18h00 Pontcirq Lot
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
À travers cette conférence, découvrez l’histoire de l’église Saint-Pierre, de ses origines à nos jours. Son évolution architecturale, les transformations qu’elle a connues au fil des siècles et son rôle dans la vie de la commune seront présentés pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine et les enjeux de sa préservation.
Pontcirq 530 route du Bourg, 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie Pas de transport en commun. Parking à l’entrée de Pontcirq.
Conference: Eglise Saint Pierre, de jadis à nos jours .
À voir aussi à Pontcirq (Lot)
- Visite libre de l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq 19 septembre 2026
- Circuit Pontcirq et ses environs Pontcirq 19 septembre 2026
- Circuit : Pontcirq et ses environs, Pontcirq, Pontcirq 19 septembre 2026
- Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche, Maison du Garric Blanc, Pontcirq 20 septembre 2026
- Atelier d’initiation à la construction d’un muret en pierre sèche Pontcirq 20 septembre 2026