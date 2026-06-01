Conférence sur les chauves-souris SARLABOUS Sarlabous
Conférence sur les chauves-souris SARLABOUS Sarlabous vendredi 19 juin 2026.
Sarlabous
Conférence sur les chauves-souris
SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:00:00
fin : 2026-06-19 00:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Conférence animation naturaliste sur les chauves-souris avec l’association Touche pas à ma Forêt Pyrénées, projection d’un film, repas partagé et observation en nature
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SARLABOUS Au Moulin des Baronnies Sarlabous 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 05 14
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English :
Naturalistic conference on bats with the association Touche pas à ma Forêt Pyrénées, film screening, shared meal and nature observation
L’événement Conférence sur les chauves-souris Sarlabous a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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