Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine, Salle des fêtes, Béruges

Informations pratiques

Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine Samedi 19 septembre, 18h30 Salle des fêtes Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Guillaume X et Aliénor, les derniers ducs d’Aquitaine

La première moitié du XIIe siècle marque un tournant majeur dans l’histoire du duché d’Aquitaine. Cette puissante principauté connaît alors son apogée, mais aussi la fin de la dynastie des Guillelmides.

Salle des fêtes Place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Guillaume X et Aliénor, les derniers ducs d’Aquitaine

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