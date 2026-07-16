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Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine, Salle des fêtes, Béruges

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes · Béruges

Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine, Salle des fêtes, Béruges

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place de l'église, 86190 Béruges
Ville
86190 Béruges
Département
Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Conférence sur les derniers ducs d’Aquitaine Samedi 19 septembre, 18h30 Salle des fêtes Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T18:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Guillaume X et Aliénor, les derniers ducs d’Aquitaine
La première moitié du XIIe siècle marque un tournant majeur dans l’histoire du duché d’Aquitaine. Cette puissante principauté connaît alors son apogée, mais aussi la fin de la dynastie des Guillelmides.

Salle des fêtes Place de l’église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Guillaume X et Aliénor, les derniers ducs d’Aquitaine

musee©beruges.fr

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