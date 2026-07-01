Conférence sur l’orgue de la Cathédrale, Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims

Informations pratiques

Conférence sur l’orgue de la Cathédrale Samedi 19 septembre, 10h00 Cathédrale Notre-Dame de Reims Marne

Durée : 45 min. À 10 h et 11 h. Dans la chapelle du cardinal, à l’intérieur de la Cathédrale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

L’orgue de la Cathédrale vient d’être entièrement restauré. Venez découvrir les secrets d’un instrument à la fois grandiose, fascinant et mystérieux durant cette conférence à la chapelle du cardinal, dans la Cathédrale, qui vous permettra d’écouter quelques notes. Conférence réalisée par Pierre Méa, organiste.

Cathédrale Notre-Dame de Reims Place du Cardinal Luçon, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est +33326475534 https://www.cathedrale-reims.fr Une réalisation majeure de l’art gothique ! Ressuscitée d’entre les ruines, elle affirme depuis 800 ans, son unité de style, sa légèreté, sa quête de lumière et sa statuaire.

L’orgue de la Cathédrale vient d’être entièrement restauré. Venez découvrir les secrets d’un instrument à la fois grandiose, fascinant et mystérieux durant cette conférence à la chapelle du cardinal,…

© Ville de Reims