Conférence sur l’ouvrage Bijoux de scène de la Comédie-Française, 2023, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Conférence sur l’ouvrage Bijoux de scène de la Comédie-Française, 2023 Vendredi 5 juin, 17h00 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:45:00+02:00

Guillaume Glorieux et Agathe Sanjuan (dir.), Bijoux de scène de la Comédie-Française, Paris, L’École des Arts Joailliers ; Gallimard, 2023

L’Orient en scène: bijoux de la Comédie-Française et d’ailleurs.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art