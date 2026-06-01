Conférence sur l’ouvrage Feuille de verre ; Le ciel sans détours ; Les Vertus immorales ; Mardochée ; Un génial imposteur, 2026, Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices, Fontainebleau

Conférence sur l’ouvrage Feuille de verre ; Le ciel sans détours ; Les Vertus immorales ; Mardochée ; Un génial imposteur, 2026 Samedi 6 juin, 12h15 Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T12:15:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T12:15:00+02:00 – 2026-06-06T13:00:00+02:00

Kebir Mustapha Ammi, Feuille de verre ; Le ciel sans détours ; Les Vertus immorales ; Mardochée ; Un génial imposteur, Le Fennec (coll. du Maroc et du monde), 2026

Un regard sur la littérature marocaine contemporaine.

Château de Fontainebleau – quartier Henri IV, cour des Offices Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art