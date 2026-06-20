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Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais, Le Prétoire, Sézanne

samedi 19 septembre 2026 · Le Prétoire · Sézanne

Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais, Le Prétoire, Sézanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Le Prétoire
Adresse
Cour d'Orléans 51120 Sézanne
Ville
51120 Sézanne
Département
Marne
Tarif
Grande salle du Prétoire. Durée 1h15. Entrée libre.

Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais Samedi 19 septembre, 15h00 Le Prétoire Marne

Grande salle du Prétoire.
Durée 1h15. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Conférence sur Marie- Françoise de Beauharnais.
Belle-sœur de l’Impératice Joséphine et ayant habité Sézanne, Marie-Françoise de Beauharnais eut un destin exceptionnel que l’association Sezannia propose de découvrir.
Chantal Barcelo, passionnée par ce destin exceptionnel, donne une conférence inédite ouverte à tous.

Le Prétoire Cour d’Orléans 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est
Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais

©association Sezannia

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