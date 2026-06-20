Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais, Le Prétoire, Sézanne
samedi 19 septembre 2026 · Le Prétoire · Sézanne
Informations pratiques
Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais Samedi 19 septembre, 15h00 Le Prétoire Marne
Grande salle du Prétoire.
Durée 1h15. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Conférence sur Marie- Françoise de Beauharnais.
Belle-sœur de l’Impératice Joséphine et ayant habité Sézanne, Marie-Françoise de Beauharnais eut un destin exceptionnel que l’association Sezannia propose de découvrir.
Chantal Barcelo, passionnée par ce destin exceptionnel, donne une conférence inédite ouverte à tous.
Le Prétoire Cour d’Orléans 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est
Conférence sur Marie-Françoise de Beauharnais
©association Sezannia
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