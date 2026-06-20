Visite exceptionnelle de la Pharmacie et de la Bibliotheque du Couvent des Récollets, Couvent des Récollets, Sézanne

Informations pratiques

Visite exceptionnelle de la Pharmacie et de la Bibliotheque du Couvent des Récollets 19 et 20 septembre Couvent des Récollets Marne

Visite par groupe de 4 personnes – Toutes les 10 min.

Visite gratuite – Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme – 03.26.80.54.13

Réservations clôturées le 19/09 à 14h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Visite de la Pharmacie et de la Bibliothèque du Couvent des Récollets.

Jamais ouvert au public, le premier étage du couvent révèle des aménagements remarquables dont la pharmacie (garnie pour l’occasion de ses soixante pots à pharmacie d’époque) et une bibliothèque du XVIIIe siècle qui abritera à terme un Cabinet de Curiosités.

Le temps d’un week-end et de manière exceptionnelle, ce lieu s’ouvre à tous.

Couvent des Récollets rue des Récollets 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

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©Ville de Sézanne