Lecture théâtralisée du récit du grand incendie de Sézanne, Le Prétoire, Sézanne

Informations pratiques

Lecture théâtralisée du récit du grand incendie de Sézanne Samedi 19 septembre, 16h30, 17h00 Le Prétoire Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Lecture théâtralisée du récit du grand incendie de Sézanne, dans le Jardin du Prétoire (à l’intérieur en cas d’intempéries).

Par les Comédiens d’Amis en Scène.

Les 10 et 11 janvier 1632, un incendie d’une violence exceptionnelle ravagea une grande partie de Sézanne, détruisant plusieurs centaines de maisons à colombages, ainsi que de nombreux bâtiments publics et religieux. Alimenté par des constructions en bois très rapprochées, le feu transforma durablement le visage de la ville. La reconstruction qui suivit donna progressivement naissance à une architecture plus résistante, marquant une étape majeure dans l’histoire et le patrimoine de Sézanne.

Entrée libre.

Le Prétoire Cour d’Orléans 51120 Sézanne Sézanne 51120 Marne Grand Est

Lecture théâtralisée du récit du grand incendie de Sézanne

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