Conférence

Salle Maria Bonnet Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:45:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Conférence de la Société d’Histoire de la Montagne sur Alexandre Grothendieck, révolution écologique et objection de recherche des années 1968 à nos jours par Céline Pessif.

.

Salle Maria Bonnet Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 77 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Société d’Histoire de la Montagne lecture on Alexandre Grothendieck, the ecological revolution and research objections from 1968 to the present day, by Céline Pessif.

L’événement Conférence Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon