Conférence Tence
Conférence Tence lundi 3 août 2026.
Conférence
Salle Maria Bonnet Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 20:45:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Conférence de la Société d’Histoire de la Montagne sur Alexandre Grothendieck, révolution écologique et objection de recherche des années 1968 à nos jours par Céline Pessif.
Salle Maria Bonnet Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 77 75
English :
Société d’Histoire de la Montagne lecture on Alexandre Grothendieck, the ecological revolution and research objections from 1968 to the present day, by Céline Pessif.
L’événement Conférence Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon