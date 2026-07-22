Conférence Thèse en fête La Science s’invite sur Scène L’Autre Canal Nancy
lundi 16 novembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Conférence Thèse en fête La Science s’invite sur Scène
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-11-16 18:00:00
fin : 2026-11-16
Date(s) :
2026-11-16
Thèse en fête met en lumière les lauréats des prix de thèse métropolitains lors d’une soirée exceptionnelle. Entre pitchs captivants et remise de récompenses, la Métropole du Grand Nancy célèbre l’excellence scientifique locale. La soirée sera animée par la compagnie Crache Texte.
Inscription en ligne.Tout public
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L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
This thesis celebration highlights the winners of the metropolitan thesis awards during a special evening event. With captivating presentations and an awards ceremony, the Greater Nancy Metropolis celebrates local scientific excellence. The evening will be hosted by the Crache Texte theater company.
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L’événement Conférence Thèse en fête La Science s’invite sur Scène Nancy a été mis à jour le 2026-08-23 par DESTINATION NANCY
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