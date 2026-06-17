Conférence Traces d’enfants aux Archives départementales Rue du Trélus Digne-les-Bains

Digne-les-Bains

Conférence Traces d’enfants aux Archives départementales

Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 18:00:00

fin : 2026-10-08 19:30:00

Date(s) :

2026-10-08

Le mot enfant recouvre des réalités bien différentes selon qu’on le distingue selon l’âge ou l’environnement social il y a autant d’enfances que d’enfants.

Conférence par Sylvie Deroche, professeure d’histoire-géographie.

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Rue du Trélus Archives départementales Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 75 00 archives04@le04.fr

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English : Conference Traces of children in the Departemental Archives

The word child covers very different realities depending on the age or social environment: there are as many childhoods as there are children.

Conference by Sylvie Deroche, history-geography teacher.

L’événement Conférence Traces d’enfants aux Archives départementales Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains