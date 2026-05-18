Conférence transmettre les savoir-faire ligériens les mariniers Rue du Général de Gaulle Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire

Conférence transmettre les savoir-faire ligériens les mariniers

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 18:00:00

fin : 2026-11-04 19:30:00

Date(s) :

2026-11-04

2 000 ans nous contemplent ! Dépositaires d’une activité fluviale, les mariniers sont également les héritiers et les détenteurs des savoir-faire ancestraux, deux fois millénaires et surtout de 400 à 500 ans d’antériorité (époque moderne). Cette communauté fluviale mobilise ses savoir-faire et ses savoir-être afin de les transmettre le plus souvent oralement à leurs descendants. Héritiers d’un capital culturel savoir, les enfants, véritables maillons d’une chaine générationnelle, se doivent de procéder eux aussi comme leurs aïeux. Dépositaires de la mémoire familiale, ils le sont également de 2 000 ans d’activité. L’appréhension de l’activité humaine corolaire du patrimoine immatériel induit d’entrer dans l’intime, dans l’univers sociétal. Il s’agit d’un véritable legs culturel . Par définition, les mariniers forment une population errante .

Tous de passage, entre le 15e et le 20e siècle, cette communauté constitue le maillon d’une chaine symbolique. Les hommes passent, le savoir, véritable trésor est à préserver. Les bateliers, même s’ils transmettent peu d’éléments d’eux-mêmes, transmettent cependant des pans patrimoniaux admirés de tous.

L’enquête pluridisciplinaire doit être globale, anthroposystémique et sur le temps long. Elle doit converger vers l’homme, au cœur du système, réassociant patrimoine matériel, et patrimoine culturel immatériel.

De quelle manière cette transmission des compétences se matérialise-t-elle ? .

Rue du Général de Gaulle Palais de Loire, Salle de conférence du 1er étage Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

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English : Conférence transmettre les savoir-faire ligériens les mariniers

L’événement Conférence transmettre les savoir-faire ligériens les mariniers Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)