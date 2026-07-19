Conférence Transport et écologie Un Débat Électrique ? Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) Nancy

Informations pratiques

Nancy

Conférence Transport et écologie Un Débat Électrique ?

Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-11-19 18:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-19

Débat d’actualités Et Demain ? .

Comment concilier liberté de se déplacer, transition énergétique et préservation de l’environnement ? Face aux défis climatiques, à l’évolution des technologies et aux tensions sur les ressources, nos mobilités sont appelées à se transformer. Cette table ronde réunira chercheurs.ses et acteurs publics pour échanger autour des enjeux énergétiques des transports électrification, nouvelles énergies, infrastructures, ressources et évolution des usages.Adultes

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Amphithéâtre Cuénot (Muséum-Aquarium de Nancy) 11bis/13 rue Godron Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 99 97

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English :

Current Events Debate: What About Tomorrow?

How can we balance freedom of movement, the energy transition, and environmental protection? Faced with climate challenges, technological advancements, and pressure on resources, our mobility systems must evolve. This roundtable will bring together researchers and public officials to discuss energy issues in transportation: electrification, new energy sources, infrastructure, resources, and changing patterns of use.

L’événement Conférence Transport et écologie Un Débat Électrique ? Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY