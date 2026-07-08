Conférence Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages Place Alain Fournier Valence

Informations pratiques

Valence

Conférence Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages

Place Alain Fournier La ludothèque de Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 11:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Pour mieux comprendre les troubles du neurodéveloppement (TND) chez l’enfant et découvrir comment le jeu peut être un levier d’apprentissages.

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Place Alain Fournier La ludothèque de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 56 80 26

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English :

To better understand neurodevelopmental disorders (NDD) in children and discover how play can serve as a catalyst for learning.

L’événement Conférence Troubles du neuro-développement: le jeu comme passerelle vers les apprentissages Valence a été mis à jour le 2026-07-29 par Valence Romans Tourisme