Conférence « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer », Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Conférence « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer » Samedi 19 septembre, 15h30 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Jean-Philippe Priotti, maître de conférences, présentera l’ouvrage « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer entre 1820 et 1920 »

Sur inscription

A partir de 15 ans.

Salle côté jardin de la Bibliothèque

Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321877321 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

Conférence pour en savoir plus sur le dynamisme savant et scientifique de Boulogne au 19e siècle

Quadrant – Bibliothèque des Annonciades