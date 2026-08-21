Conférence « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer », Bibliothèque des Annonciades, Boulogne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque des Annonciades · Boulogne-sur-Mer
Informations pratiques
Conférence « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer » Samedi 19 septembre, 15h30 Bibliothèque des Annonciades Pas-de-Calais
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Jean-Philippe Priotti, maître de conférences, présentera l’ouvrage « Un siècle d’or culturel en province : Boulogne-sur-Mer entre 1820 et 1920 »
Sur inscription
A partir de 15 ans.
Salle côté jardin de la Bibliothèque
Bibliothèque des Annonciades 18 place de la Résistance 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321877321 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]
Conférence pour en savoir plus sur le dynamisme savant et scientifique de Boulogne au 19e siècle
Quadrant – Bibliothèque des Annonciades
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