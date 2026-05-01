Amiens

Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps

61 Rue Saint-Fuscien Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 15:00:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Prochaine Conférence aux Archives départementales de la Somme

Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps

par Vincent Doom.

Entrée libre au 61 rue Saint-Fuscien Amiens

Prochaine Conférence aux Archives départementales de la Somme

Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps

par Vincent Doom.

Entrée libre au 61 rue Saint-Fuscien Amiens .

61 Rue Saint-Fuscien Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 60 03 49 50

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English :

Next conference at the Archives départementales de la Somme

A very rich butcher from Amiens in the Middle Ages, witness to the vicissitudes of time

by Vincent Doom.

Free admission 61 rue Saint-Fuscien Amiens

L’événement Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps Amiens a été mis à jour le 2026-05-12 par OT D’AMIENS