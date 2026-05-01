Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps Amiens
Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps Amiens mardi 19 mai 2026.
Amiens
Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps
61 Rue Saint-Fuscien Amiens Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 15:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Prochaine Conférence aux Archives départementales de la Somme
Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps
par Vincent Doom.
Entrée libre au 61 rue Saint-Fuscien Amiens
Prochaine Conférence aux Archives départementales de la Somme
Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps
par Vincent Doom.
Entrée libre au 61 rue Saint-Fuscien Amiens .
61 Rue Saint-Fuscien Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 60 03 49 50
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English :
Next conference at the Archives départementales de la Somme
A very rich butcher from Amiens in the Middle Ages, witness to the vicissitudes of time
by Vincent Doom.
Free admission 61 rue Saint-Fuscien Amiens
L’événement Conférence Un très riche boucher amiénois au Moyen Age témoin des vicissitudes du temps Amiens a été mis à jour le 2026-05-12 par OT D’AMIENS
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