Conférence UTL Petit voyage dans le cosmos de notre étoile aux confins du sytème solaire Amphithéâtre du Lycée Bel-Air Fontenay-le-Comte

Conférence UTL Petit voyage dans le cosmos de notre étoile aux confins du sytème solaire

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 14:30:00

fin : 2026-03-17

Date(s) :

2026-03-17

L’Université temps libre vous propose une conférence animée par Mme Danièle IMBAULT, astrophysicienne.

Dans son tour de la Voie Lactée, notre étoile le Soleil entraîne un cortège de 8 planètes et leurs satellites, dont chacun est un monde à part, ainsi qu’une multitude de comètes et d’astéroïdes, qui nous rendent parfois visite…de loin, heureusement.

Pour comprendre ce système solaire et sa formation, les plus grands télescopes ne suffisent plus… Depuis les années 60, les scientifiques envoient régulièrement sur place des sondes spatiales, de plus en plus performantes.

Quelles sont les questions qui mobilisent les planétologues ? Et qu’attendons-nous des périples en cours vers le Soleil, Mercure, Jupiter, les astéroïdes géocroiseurs ou les objets situés au-delà de Pluton ?

Conférence à 14h30 dans l’amphithéâtre du Lycée Bel Air. .

Amphithéâtre du Lycée Bel-Air 1 Boulevard Hoche Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 39 61 39 contact@utl-85.fr

English :

The Université temps libre invites you to a lecture by astrophysicist Danièle IMBAULT.

German :

Die Université temps libre bietet Ihnen eine Konferenz an, die von Frau Danièle IMBAULT, Astrophysikerin, geleitet wird.

Italiano :

L’Université temps libre ospita una conferenza dell’astrofisica Danièle IMBAULT.

Espanol :

La Université temps libre acoge una conferencia de la astrofísica Danièle IMBAULT.

L’événement Conférence UTL Petit voyage dans le cosmos de notre étoile aux confins du sytème solaire Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin