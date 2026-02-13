Conférence « Voyage au centre de Cosquer » par Frédéric VIGNOT Lundi 9 novembre, 18h30 Préhistorama Gard

Entrée libre

Dans le cadre du cycle de conférences du Préhistorama, cette rencontre propose d’aborder des sujets liés à la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale.

Date : Lundi 9 novembre à 18h30

Lieu : Préhistorama

Informations et réservations : 04 66 85 86 96 / contact@prehistorama.com

Préhistorama 75 chemin de Panissière, 30340 Rousson Rousson 30340 Gard Occitanie 04 66 85 86 96

Participez au cycle de conférences du Préhistorama et explorez la Préhistoire, l’archéologie et la culture locale lors d’une rencontre enrichissante avec un conférencier invité. conférence