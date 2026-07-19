Conférences de poche Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque départementale Diois-Vercors · Die
Informations pratiques
Die
Conférences de poche
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
La médiathèque s’associe à la 7ème édition de L’échappée des rues en partenariat avec le Théâtre les Aires. Les conférences de poche nous transportent dans un univers décalé, entre science et poésie. Par la Cie No Kill.
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Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
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English :
The media library is joining forces with the 7th edition of *L’Échappée des rues* in partnership with the Théâtre les Aires. The “Pocket Lectures” transport us to a whimsical world, somewhere between science and poetry. Presented by Cie No Kill.
L’événement Conférences de poche Die a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme du Pays Diois
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