Figeac

Conférences Écrire le voyage en Égypte

Place Champollion Figeac Lot

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Hélène Virenque, chargée de collections en lettres classiques (BnF) et égyptologue, nous présentera une conférence sur le thème des femmes qui ont voyagé en Égypte.

Cette conférence évoquera les femmes qui ont voyagé en Égypte dans le cadre d’un pèlerinage ou pour se soigner et comment elles sont finalement devenues des touristes, ou des amatrices éclairées, voir des égyptologues.

Leurs journaux de voyages évoquent leurs impressions teintées d’un orientalisme en léger décalage avec le regard masculin elles sont tantôt fascinées par les vestiges antiques tantôt critiques sur la situation de la femme et les harems notamment. Seront abordées plusieurs figures européennes comme la Française Susanne Voilquin, la Suissesse Valérie de Gasparin et l’Anglaise Amelia B. Edwards qui ont chacune eu des expériences différentes au cours du 19e siècle.

Conférence tenue par Hélène Virenque, Chargée de collections en lettres classiques (BnF) et égyptologue

En partenariat avec l’association des Amis du musée Champollion 0 .

Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 musee@ville-figeac.fr

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English :

Hélène Virenque, head of the BnF’s classics collection and Egyptologist, will give a talk on the theme of women who traveled to Egypt.

L’événement Conférences Écrire le voyage en Égypte Figeac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)