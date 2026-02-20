Conférences Écrire le voyage en Égypte Figeac
Conférences Écrire le voyage en Égypte Figeac jeudi 24 septembre 2026.
Figeac
Conférences Écrire le voyage en Égypte
Place Champollion Figeac Lot
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Hélène Virenque, chargée de collections en lettres classiques (BnF) et égyptologue, nous présentera une conférence sur le thème des femmes qui ont voyagé en Égypte.
Cette conférence évoquera les femmes qui ont voyagé en Égypte dans le cadre d’un pèlerinage ou pour se soigner et comment elles sont finalement devenues des touristes, ou des amatrices éclairées, voir des égyptologues.
Leurs journaux de voyages évoquent leurs impressions teintées d’un orientalisme en léger décalage avec le regard masculin elles sont tantôt fascinées par les vestiges antiques tantôt critiques sur la situation de la femme et les harems notamment. Seront abordées plusieurs figures européennes comme la Française Susanne Voilquin, la Suissesse Valérie de Gasparin et l’Anglaise Amelia B. Edwards qui ont chacune eu des expériences différentes au cours du 19e siècle.
Conférence tenue par Hélène Virenque, Chargée de collections en lettres classiques (BnF) et égyptologue
En partenariat avec l’association des Amis du musée Champollion 0 .
Place Champollion Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 50 31 08 musee@ville-figeac.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hélène Virenque, head of the BnF’s classics collection and Egyptologist, will give a talk on the theme of women who traveled to Egypt.
L’événement Conférences Écrire le voyage en Égypte Figeac a été mis à jour le 2026-04-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Figeac (Lot)
- Spectacle Jeune public « volatile ombré » Figeac 6 mai 2026
- Spectacle à l’Arrosoir Et demain sera l’aube Figeac 6 mai 2026
- Concert à l’arrosoir Figeac Atsé, Suivie d’une Jam Session Figeac 7 mai 2026
- Festival de laine La Draille, à Figeac Figeac 8 mai 2026
- Concert Banda Do Mato à l’Arrosoir Figeac Figeac 8 mai 2026